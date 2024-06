Todavía a la espera de juicio por la muerte del fotógrafo José Luis Abad en un ritual con veneno del sapo bufo, Nacho Vidal ha tenido un accidente de tráfico en el que ha salido levemente herido, pero donde al parecer estaría conduciendo bajo los efectos de las drogas. Por ello, la Guardia Civil le investiga por conducción temeraria y por negarse a realizarse el test de estupefacientes en el lugar del suceso.

"Me da mucha pena, porque Nacho Vidal tiene una caída a los infiernos", afirma Beatriz de Vicente en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que "hubo un momento en que fue una estrella del porno en nuestro país, un tío que en principio tenía una solvente carrera profesional en ese campo y le he visto ir cayendo en picado". "Ver estas historias de decadencia me da mucha pena", añade.

La abogada asegura que tener antecedentes penales "te va complicando la vida" y que, en este caso, "tener problemas con la droga no es un atenuante, es un agravante" para poder terminar en un centro penitenciario.