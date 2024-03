Para Beatriz de Vicente, la fianza que la Audiencia de Barcelona ha impuesto a Dani Alves como condición para su puesta en libertad es "absolutamente normal y lógica" dado el patrimonio del futbolista. La abogada y criminóloga no ve "desmedido" el millón de euros que reclaman al futbolista.

"Es el principio de igualdad ante la ley. Esto se está tratando como si fuera una aberración y es una cosa absolutamente normal y lógica. El riesgo de fuga ha disminuido mucho. Un millón de euros me parece acorde al patrimonio de este señor", detalla.

De Vicente añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuenta con un amplio "crisol de posibilidades" en lo que al pago de fianzas se refiere, pudiéndose depositar el dinero en una consigna judicial, a través de un domicilio, de una tercera persona o incluso con el aval de un banco.

La clave es que haya un millón de euros "para garantizar que vas a seguir estando a disposición del tribunal", sentencia. Alves solo perdería ese millón de euros bajo una condición: que tuviese que volver a prisión y no lo hiciese.

