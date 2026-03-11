Ruth Ferrero analiza las hipótesis sobre el paradero del hijo de Jamenei: "Una podría tener sentido o las tres a la vez"

¿Está Mojtaba Jamenei herido, escondido por motivos de seguridad o se están reservando el momento adecuado para presentarlo ante la ciudadanía? Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, lo analiza.

¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Esta es la pregunta que se hacen en Irán, donde de momento las únicas imágenes en las que aparece el líder supremo se encuentran en murales o vayas publictarias.

El paradero de Jamenei se desconoce y esto está provocando que surjan todo tipo de hipótesis. Irán ha confirmado que está "levemente herido", si bien sigue en activo.

"¿Estamos ante la mejor estrategia comercial de la historia?", se pregunta Cristina Pardo, que plantea si esta decisión de no mostrar al recién elegido líder iraní buscaría "aumentar el interés de la gente por verle".

Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, apunta que hay varias hipótesis sobre el paradero desconocido del hijo del ayatolá Jamenei, desde que esté herido a motivos de seguridad.

En este sentido, apunta que se cree que la inteligencia israelí y estadounidense "están absolutamente infiltradas" dentro del régimen iraní y, por tanto, "cualquier aparición que haga, probablemente termine con su vida".

La tercera hipótesis sería que "estén reservándose el momento adecuado para presentarlo ante la ciudadanía con términos simbólicos". De hecho, Ruth señala que una de esas tres hipótesis podría ser la que tenga sentido "o las tres a la vez".

La experta recuerda que "estamos ante una guerra de propaganda y narrativas" donde muchos de los mensajes que llegan de Estados Unidos, Israel o Irán "son narrativas cruzadas que lo que intentan es desestabilizar al contrario".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.