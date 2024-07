La declaración de Begoña Gómez se ha aplazado al próximo 19 de julio debido a un error en el procedimiento, un hecho que comentan en Más Vale Tarde, donde Beatriz de Vicente considera un "marrón" lo que tiene el Juez Peinado delante, que "son un montón de querellas que acusan a la mujer del presidente del Gobierno".

"Ya veremos si tienen o no recorrido, o si se puede probar o no", dice la colaboradora. Lo que sí que no puede hacer el Juez Peinado es "dar carpetazo cuando tiene tantas acusaciones". "¿Que probablemente no lleguen a ninguna parte? Pues probablemente", espeta Beatriz de Vicente en esta intervención, donde también condena el mensaje que se está lanzando desde el Ministerio de Justicia.