Beatriz de Vicente 'analiza' el último estilismo de Koldo García: "El look a lo Villajero me ha fascinado"

Koldo García ha pedido al juez del Tribunal Supremo, que investigaba la causa, que pare la difusión de los 22.000 audios, incautados durante un registro en su domicilio que, según afirma, él no grabó. El juez ha rechazado esta petición debido a que no tiene competencia para tomar esas medidas cautelares.

El exasesor de Ábalos ha hablado con una reportera del programa 'Mañaneros 360' de RTVE. En esta entrevista ha hablado sobre Ábalos y sobre Santos Cerdán. García afirma que la gente que ha realizado algo incorrecto es la que debería estar preocupada. Como indica, cree en la justicia pero espera que "respeten" sus derechos fundamentales.

Además, considera "una salvajada" lo que han hecho con Santos Cerdán. "Jurídicamente no entiendo por qué está en prisión", añade. "Creo que la justicia, sobre él, se ha pronunciado", opina Marina Valdés. "Clarísimamente", añade Alfonso Pérez Medina.

Beatriz de Vicente señala el estilismo que ha escogido Koldo para su entrevista: "Le encantaría a Iñaki el look a lo Villajero, lo digo por lo de la boina, me ha fascinado". Tras el chascarrillo, la abogada indica que le recordaría, "con la presunción de inocencia por delante", que en el cohecho "no es necesario que se demuestre que he cobrado dinero, basta con ofrecerlo".