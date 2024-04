En directo desde Koh Samui, Tailandia, Beatriz de Vicente analiza los detalles del juicio a Daniel Sancho. La abogada, que ha sido la única analista independiente que ha podido entrar en la sala del tribunal, explica que "es un proceso muy garantista" y que "hay muchas diferencias con el nuestro".

"Es muy ritual, el lenguaje jurídico es muy técnico, casi arcaico, las partes se levantan, se mueven, es muy escénico", señala Bea en el vídeo sobre estas líneas, donde apunta que a Daniel Sancho "incluso se le permite hablar e interrogar a las partes".

Sobre si esta última posibilidad que permite la justicia tailandesa a Sancho le hace algún favor, asegura rotunda que "yo no me operaría a mí misma y no me defendería a mí misma, y soy abogada".