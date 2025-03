Bea de Vicente asegura que Dolores Vázquez fue "víctima de una España homofóbica": "No ha tenido ni perdón ni indemnización"

"Dolores Vázquez es víctima de una España homofóbica". Así de claro lo tiene Beatriz de Vicente al recordar "una de las peores sentencias de la historia judicial española", la que condenó a Vázquez por el crimen de Rocío Wanninkhof, pasando 517 días en la cárcel.

Para la abogada y criminóloga, lo peor de este caso es que Vázquez "no ha recibido ni perdón ni una indemnización", algo que explica: "¿Por qué a Dolores Vázquez no se le indemnizó? La dicen que la Ley Orgánica del Poder Judicial solo indemniza si el delito no se cometió o si se declaran inocente. Ella nunca ha tenido un revisamiento que diga que era inocente".

Bea de Vicente lamenta que Vázquez fuese víctima de "una ley incipiente que condenó sin indicio alguno". "Nos cargamos la presunción de inocencia, ella era la mala", confiesa.