Beatriz de Vicente es la abogada de la joven que sufrió abusos sexuales por parte de dos policías en el verano de 2018 en Estepona. Por aquel momento, la víctima tenía 18 años. Ahora, la Fiscalía, la acusación y la defensa han llegado a un acuerdo para que los dos agentes no entren en prisión, pero sean suspendidos del Cuerpo de Policía por 30 años y tengan que abonar a la víctima una indemnización de 80.000 euros por daños morales.

Un acuerdo que de Vicente ha explicado asegurando que "en el proceso penal, además de los acusados hay una víctima que no quiere sufrir la victimización secundaria, que en muchos casos es peor que el propio delito". "Mi cliente no quería que se hablara de esto, que fuera una 'Manada 2', no quería revictimizarse en ese juicio", ha afirmado la experta.

"Claro que al ciudadano de a pie le apetece que les condenen a 30 años. Pero, ¿qué le apetece a la víctima? No pasar por los rigores del juicio, tener la indemnización ya y que les expulsen de la Policía", ha indicado. Asimismo, ha explicado "que la víctima ha valorado que el menor sufrimiento para ella era llegar a un acuerdo que le permitiera no volver a pisar un tribunal ni volver a ver a estos señores".