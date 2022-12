¿Podría José María Aznar volver a La Moncloa? La idea no es tan descabellada, él mismo ha abierto la puerta a su posible regreso a primera línea de la política. Para saber qué opina la gente, Más Vale Tarde ha salido a la calle a preguntar.



En primer lugar, muchos de sus votantes son partidarios de su retorno. Principalmente destacan de él su gestión económica y su experiencia al frente de un país. Creen que bajaría los impuestos y tendría mayor capacidad para negociar con Europa.



Quienes en su día no le votaron se muestran más escépticos ante una posible vuelta. La mayoría consideran que sería "un desastre".



Mientras tanto, dentro del Gobierno no han sentado bien las palabras de Aznar. El PP ha cerrado filas en torno al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha eludido contestar de forma explícita al expresidente.



Desde Bruselas donde asiste al Consejo Europeo, Rajoy ha dejado claro que seguirá manteniendo sus políticas económicas y ha defendido la "buena dirección" de su Gobierno aunque "a algunos les gusten más unas cosas y a otros otras". "Yo tengo que preocuparme de lo que tengo que preocuparme", ha respondido Rajoy cuando los periodistas les han preguntado de forma reiterada por las declaraciones de Aznar.