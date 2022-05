La cantante Rosalía compartía recientemente una fotografía con sus seguidores en la que aparecía envuelta en plástico dentro de una sauna. Una práctica sobre la que la endocrinóloga y nutricionista Ana de Hollanda advierte en MVT, donde señala que "con esto lo único que podemos conseguir es deshidratarnos y poner en peligro la vida".

"Una persona que tenga algún problema de salud como hipertensión o una diabetes mal controlada esto le puede sentar muy mal, puede conseguir que bajen mucho los niveles de electrolitos y una deshidratación importante", explica la especialista, que insiste en que esta técnica "no es nada recomendable": "No vamos a conseguir nada bueno con esto", sentencia.

De hecho, la experta advierte contra los llamados remedios o dietas 'milagro': "Cuando aparece la palabra 'milagro', ya tenemos que desconfiar", señala, precisando que "lo que realmente funciona es cambiar de hábitos y que sea un cambio de hábitos que pueda ser sostenible en el tiempo".

"Si conseguimos perder peso muy rápidamente, lo que vamos a hacer si no tenemos un plan de mantenimiento después es recuperar ese peso", explica, indicando que si encadenamos "ciclos de pérdida de peso rápidas con recuperación" del mismo, "al final hacen que nuestra composición corporal no sea óptima" y "que nos frustremos cada vez más". "Un plan de estos con una pérdida de peso muy rápida no es bueno a largo plazo", resume.