Según ha publicado 'El País', los investigadores empiezan a apoyarse en una hipótesis que cada vez cobra más fuerza: que Asunta muriese por una ingesta masiva de fármacos. No obstante, no se ha descartado la otra hipótesis: la de asfixia por sofacación con un objeto. Desde el inicio de la investigación, el forense que analizó el cuerpo de Asunta sabía que no era un caso fácil.

Los análisis del laboratorio de criminalística han revelado que algunos restos biológicos encontrados en la ropa de la pequeña corresponden a manchas de semen. Un fluido que podría haberse pasado al cuerpo de la pequeña por transferencia, es decir, por contaminación de manera accidental.

Ahora queda saber a quién pertenecen esos fluidos, aunque queda claro que el ADN no corresponde al entorno familiar de la pequeña. Está previsto que esta tarde se resuelva el recurso de excarcelación presentado por el abogado de Alfonso Basterra. 24 días después de la muerte de la pequeña, siguen sin encajar algunas piezas del puzzle.