El papa Francisco ha revelado que la guerra en Ucrania podría finalizar el 9 de mayo, según le habría contado Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría. Es día Rusia celebra su triunfo sobre la Alemania nazi.

Mientras que algunas voces apuntan a que el 9 de mayo podría ser el fin del conflicto, otros expertos creen que a partir de entonces Rusia podría incrementar su esfuerzo de guerra para tratar de avanzar más de lo que ha hecho hasta ahora. Para despejar las dudas, Más Vale Tarde ha entrevistado a Juan Rodríguez Garat, almirante de la Flota retirado, quien apunta a que no hay un compromiso oficial del gobierno ruso para poner fin al conflicto.

Lo que sí habría es una idea de convocar un referéndum en la zona del Dombás, coincidiendo con el referéndum pendiente todavía desde el 2008, aunque Rodríguez cree que "Rusia ya no tiene tiempo de llegar a esa fecha con los deberes hechos en el Dombás".

Por otro lado, destaca que no cree que Putin incremente los esfuerzos de guerra: "Después de dos meses siguiendo lo que hace Putin, no le veo capaz de reconocer que la campaña en Ucrania no va como él habría planeado. Cada día dice que alcanzará los objetivos previstos", ha remarcado.

Sobre el hecho de que Putin haya pedido a Emmanuel Macron que Occidente deje de enviar armas a Ucrania, explica Rodríguez que con ello "consigue que sus soldados vean que está haciendo algo por defenderlos" y también le sirve para defender ante sus ciudadanos la idea de que "Rusia está combatiendo contra 30 países".