El análisis de Monrosi sobre el plantón de Sumar: "Supone un giro de guion en el comportamiento y tiene que ver con el contexto político"

El periodista ha dicho que "es evidente que Sumar necesitaba proyectar una imagen de fuerza" y ha contado que "ha sido Urtasun quien le ha dicho a María Jesús Montero que no podían aprobar un decreto si no incluía las medidas de vivienda".

José Enrique Monrosi, periodista de 'elDiario.es', ha analizado en Más Vale Tarde el 'plantón' de este viernes de Sumar, destacando que lo que han hecho "no es habitual". "Supone un giro de guion con respecto al comportamiento de Sumar y tiene mucho que ver con el contexto político", ha asegurado.

Así, Monrosi ha señalado en lo referente a ese contexto político en la izquierda a la izquierda del PSOE que "están sin liderazgo tras el paso al lado de Yolanda Díaz, los resultados en Castilla y León y los movimientos en la izquierda, con Podemos acercándose a Rufián". "Es evidente que Sumar necesitaba proyectar una imagen de fuerza y es verdad que se han plantado. El primero que ha llegado ha sido Urtasun y le ha dicho a Montero que no podían aprobar un decreto si no incluía las medidas de vivienda", ha relatado.

En este sentido, el periodista ha expresado que "había una obsesión en el Gobierno ante la situación parlamentaria que tiene, que es gravísima". "Hemos normalizado desde la vuelta del verano que el Gobierno no tenga una mayoría parlamentaria para sacar adelante en el Congreso prácticamente nada porque Junts ejerce en la mayor parte de iniciativas del Gobierno como una fuerza de oposición", ha subrayado.

Por ello, según Monrosi, "este decreto de respuesta a la crisis ante la ausencia de Presupuestos resultaba fundamental para el Gobierno". "No se podía permitir una derrota en el Congreso la semana que viene y por eso cada medida ya se ha negociado con los socios que lo tienen que votar. Han mirado con lupa cada decreto", ha concluido.

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