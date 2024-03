El pueblo de Hinojal sigue en shock tras todo lo que está ocurriendo en la localidad extremeña, que se vio salpicada por la desaparición del pasado 27 de enero de Vicente , un señor de 79 años al que le había tocado la lotería, y la posterior detención del alguacil del pueblo, presuntamente involucrado en la desaparición de Vicente.

Blanca Vivas, alcaldesa de Hinojal, se ha desplazado al lugar donde la Guardia Civil ha encontrado un cuerpo que podría ser el del vecino desaparecido y ha asegurado que sigue sin dar crédito a la detención del alguacil: "No me cuadra, sigo en shock".

"No creo que fueran amigos, conocidos del pueblo. Suelo recorrer los distintos pueblos y alguna vez me he encontrado con ellos. Nadie sabe cuánto dinero tenía Vicente, pero sí su forma de vida. Era muy humilde y seguía viviendo en la casa de sus padres", explicó la alcaldesa acerca de lo que conocía sobre la relación de ambos y el posible dinero que tenía Vicente.