Gonzalo Miró, sobre su pique con Ayuso por los pinganillos: "Me llama la atención que entre a la guerra con un tertuliano"

El pasado viernes, Ayuso protagonizaba una polémica más al abandonar la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari Imanol Pradales comenzó a hablar en euskera.

Gonzalo Miró reaccionaba durante una entrega de premios en Bilbao, lamentando no poder agradecerlo en euskera "para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid se daba por aludida y le respondía hoy en 'Espejo Público', donde aseguraba que "vive de insultarme todos los días".

Gonzalo le da la réplica en Más Vale Tarde, donde celebra que "se haya dado por aludida, porque podría no haberlo hecho". Además, añade que "si fuera farmacéutica yo no haría ninguna referencia a su persona", pero que "para mi desgracia, es la presidenta de la comunidad en la que yo he nacido y resido".

Además, asegura que le llama "mucho la atención" que Ayuso "entre a la guerra con un tertuliano", pues él, afirma "no me represento más que a mi mismo", mientras que la política "representa a todos los madrileños". "No sé por qué insulta a los madrileños que no piensan como ella", sentencia.