Durante los últimos meses se están viviendo una serie de robos conocidos como "robasillas", en las que grupos de encapuchados rompen las cadenas de las sillas apiladas de bares y demás establecimientos para robarlas.

Uno de los afectados es Héctor, dueño de un bar, que ha confesado en Más Vale Tarde el valor de las sillas que le han robado: "Me robaron 40 sillas en diciembre. El precio de las sillas oscila entre 30-40 euros cada una. He hablado con otros hosteleros y se han robado unos tres mil euros".

"Llegas aquí a las siete de la mañana y te encuentras las cadenas partidas y nada más. Se te queda cara de impotencia", añadió Héctor.

La situación se produce en varios municipios de Madrid, pero en Alcorcón, lugar donde se encuentra el establecimiento de Héctor, se han robado más de 3.000 sillas: "No me cabe consuelo cuando hay 18 establecimientos en mi municipio, aquí en Alcorcón, a los que también les han robado. Me siento inseguro y me mosquea. Son unas mil sillas las que están denunciadas, pero los comerciales me aseguran que son más de 3.500 sillas solo en Alcorcón".

Además, reclama ayuda al ayuntamiento: "Nos vemos impotentes porque no encontramos una solución. Llevamos cuatro meses desde el inicio de los robos y no buscan una solución".