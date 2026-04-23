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Momentos de tensión

El agónico rescate de un hombre a punto de caer al vacío en Lisboa: estaba poniendo una parabólica y se quedó enganchado

Más Vale Tarde analiza una imagen impactante: la de un hombre que se queda enganchado en su balcón mientras ponía una antena parabólica. Hasta cinco personas tuvieron que sujetarlo para que no cayera al vacío.

Más Vale Tarde analiza una imagen impactante: la de un hombre que se queda enganchado en su balcón mientras ponía una antena parabólica. Hasta cinco personas tuvieron que sujetarlo para que no cayera al vacío.

En un barrio de Lisboa se han vivido momentos agónicos cuando un hombre, que estaba instalando una antena parabólica en su balcón, quedaba suspendido a varios metros de altura.

En las imágenes, que se pueden ver en el vídeo sobre estas líneas, el hombre queda enganchado por uno de los cables de la antena, mientras varias personas le sujetan e intentan subirlo de nuevo. "El misterio es quién pone ahora mismo antena parabólica en el balcón", comenta Iñaki López.

Esta rocambolesca historia termina con final feliz, ya que los hombres consiguen finalmente liberar al hombre del cable y meterlo dentro de la vivienda.

"Otro día que ponga tele por cable", ironiza el presentador de Más Vale Tarde tras ver consumarse el 'rescate'.

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