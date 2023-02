En su última aparición en España, durante la feria de ARCO, Miguel Bosé ha protagonizado un tenso momento con la prensa cuando le han preguntado por su ex pareja, Nacho Palau. En él, se ve al músico agarrar los micrófonos de los reporteros cuando le preguntan por su expareja, Nacho Palau, con mirada desafiante.

"No lo justifico, pero lo entiendo", comenta María Claver, que asegura que el cantante "está viviendo una situación muy complicada, con niños en común, y no es plato de buen gusto". Una afirmación que comparte Cristina Pardo, que en el vídeo sobre estas líneas apunta que, aunque "es verdad que tiene reacciones más histriónicas en los últimos tiempos, no tiene obligación de hablar de su vida privada".