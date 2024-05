El malestar de Israel con el Gobierno de España no hace más que aumentar después de que manifestaran su intención de reconocer al Estado palestino el próximo 28 de mayo y que, este miércoles, la vicepresidenta Yolanda Díaz emitiera un comunicado en el que dijo el lema palestino 'desde el río hasta el mar', unas palabras que no han sentado nada bien al gobierno israelí. Ante esto Afra Blanco no puede evitar reaccionar en Más Vale Tarde: "Si hay algo lamentable a día de hoy es que haya más de 35.000 muertos en Israel y que Netanyahu asesine a niños".

"Netanyahu no aspira a la paz, quiere acabar y arrasar con el pueblo palestino", manifiesta la colaboradora. "Igual que Hamás", opina Juande Colmenero. "Tú estas hablando de una banda terrorista y yo te estoy diciendo que la aspiración de Netanyahu no es la paz", le reprocha la sindicalista, quien añade: "Pero ¿sabes qué es lo más lamentable de todo? Que en este país había consenso en el 2014 para reconocer el Estado palestino y hoy dentro de nuestra Cámara hay voces contrarias y otras tibias", suelta Afra Blanco.

"Es lamentable que seamos incapaces de ponernos en este país todos de acuerdo dentro de la Cámara para reconocer que Netanyahu está asediando y masacrando al pueblo palestino y que Palestina debería ser un estado", concluye Afra Blanco su intervención con esta reflexión, que puedes escuchar al completo en el vídeo principal de la noticia.