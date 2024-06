La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha interpuesto una denuncia contra el Ayuntamiento de Madrid ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la filtración del expediente municipal sobre las obras ilegales realizadas en su vivienda, donde convive con la presidenta madrileña.

"Muchos estamos esperando a que la presidenta Ayuso nos diga si sí o si no hubo una obra ilegal. Más que nada porque ha asumido una defensa y como la ha asumido para criticar digo que también tendrá que salir a decir o a asumir en este caso", ha manifestado Afra Blanco.

Para terminar, Afra Blanco ha insistido que lo realmente clave no es la cuestión del novio de Ayuso, sino que la presidente de la Comunidad de Madrid de las explicaciones pertinentes: "Hubo o no hubo una obra ilegal, esa es la pregunta. Hubo o no hubo en ese piso una actividad laboral que se estaba llevando a cabo de manera ilegal. Hubo o no hubo un aviso. ¿Pese al aviso se siguió llevando a cabo?".