La 'advertencia' de Iñaki López a Gonzalo Miró por llegar tarde: "Saben ustedes que somos muy vengativos para estas cosas..."

Los presentadores de Más Vale Tarde no han dudado en lanzar varios dardos dirigidos a Gonzalo Miró que no estaba presente al inicio del programa. "Le vamos a poner falta", avisa su compañera Beatriz de Vicente.

Más Vale Tarde ha dado comienzo, como es habitual, presentando a todos los colaboradores que debatirán los diferentes temas que se tratarán durante todo el programa. Iñaki López presenta a Chema Crespo, María Claver, Leo Álvarez y Beatriz de Vicente.

Pero, Cristina Pardo no duda en hacer referencia al colaborador que falta: Gonzalo Miró. "Todavía no ha llegado pero que se de por saludado", afirma la presentadora, "así no tenemos que interrumpir el programa". "Él, que siempre regaña a los que llegan tarde, hoy le vamos a poner falta", responde Beatriz. "Nos falta Gonzalo Miró pero el homenaje que le vamos a hacer cuando entre por esa puerta va a ser importante...", advierte Iñaki, "saben ustedes que somos muy vengativos para estas cosas".

Minutos después, el colaborador ha llegado e Iñaki no ha dudado en anunciarlo. "Gonzalo Miró ha tenido a bien aparecer ya en nuestro plató", dice el presentador. "Voy a llegar tarde más a menudo porque la cariñosa presentación que habéis hecho ha sido lo nunca visto", responde Miró. "Es lo que te mereces por llegar tarde... ¿este programa a qué hora empieza?", le dice Cristina, entre risas.