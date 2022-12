Adolfo Pacheco, alcalde del municipio madrileño de Villaconejos, se ha disculpado en 'Más Vale Tarde' después de haber comparado en un pleno del Ayuntamiento la bandera LGTB con la esvástica nazi. "Hubiese bastado con decir que no pongo la bandera de mi equipo cuando gana, me equivoqué enormemente, fue algo erróneo, pero en ningún momento era mi intención hacer esa comparación. Quien me quiere y me aprecia sabe que yo no soy así", ha explicado.

"Fue un lapsus total, un fallo enorme sin parangón"

Pacheco ha destacado que lo único que puede hacer es "pedir perdón a quienes se sientan dolidos" y ha explicado que "los plenos en Villaconejos son muy especiales" y que "a uno se le enciende la coronilla y pierde el sentido".

Acerca de poner la bandera LGTB en las fiestas del próximo Orgullo, Pachecho ha respondido que todavía falta un año que sigue pensando que "la bandera no es constitucional". Asimismo, ha subrayado que "el vecino que vota y el que no tiene por qué sufrir estos deslices".



"Quiero decir que el alcalde de Villaconejos no es homófono", ha insistido Adolfo Pacheco, que, a continuación ha pedido "perdón al PP por el daño que les pueda haber hecho", al mismo tiempo que ha justificado que "tiene un expediente inmaculado en política y esto no se puede permitir".