El alcalde de Villaconejos, Madrid, compara la bandera gay con la esvástica nazi

COMPARACIÓN CON TINTES HOMÓFOBOS

Polémicas palabras las que ha pronunciado Adolfo Pacheco, alcalde del municipio madrileño de Villaconejos, durante un pleno del Ayuntamiento. La oposición le ha pedido explicaciones sobre por qué no colgó la bandera LGTB durante las fiestas del Orgullo y así ha respondido: "Tú imagina que hay un colectivo de neonazis que me pide que ponga la esvástica". A continuación, ha añadido que no tiene "por qué poner la bandera de nadie".