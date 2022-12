Ada Colau, portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca, sigue manteniendo que el representante de la banca es un criminal. "He sido prudente con él porque se le podrían hablar de muchos más delitos. Sí quiero matizar que no se lo digo sólo a el, sino que lo haría extensible a todos los directivos de las entidades bancarias". Para Colau, el alquiler en este país no es una alternativa porque es caro e inestable y tacha la ley hipotecaria actual de estafa generalizada.

La portavoz ha querido dejar claro que no todos los políticos son iguales. "Nuestras demandas han sido escuchadas desde el principio por Izquierda Plural o el Grupo Mixto, y parece que el PSOE está empezando a cambiar de opinión, lo que dejaría al Partido Popular solo en su defensa de los intereses de las entidades financieras", ha explicado.