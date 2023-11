Más de la mitad de los españoles duerme mal y hasta un 13% asegura que no descansa nada, tal y como ha publicado una encuesta del SES. Según han descubierto, los españoles logramos dormir una media de siete horas y 13 minutos diarios. Sin embargo, pocos lo hacen del tirón, ya que siete de cada diez se levantan, al menos, una vez por noche.

Un equipo de Más Vale Sábado ha salido a la calle para descubrir cuáles son las razones que no dejan a los ciudadanos conciliar el sueño y entre las preocupaciones más repetidas están el trabajo, concretamente la figura del jefe, y la economía doméstica. "Me preocupa el trabajo, la vivienda y no llegar a fin de mes", ha asegurado una de las entrevistadas.

"Yo quiero dormir más, no un ascenso", ha comentado otra de las mujeres a las que ha preguntado, y ha aprovechado para mandar este mensaje a su jefe: "Espero que no duerma nada". Puedes ver el reportaje al completo en el vídeo principal de la noticia.