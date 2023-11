Las tecnologías se han colado en cada rincón de nuestra vida. Tanto, que, en muchas ocasiones, preferimos escribir un mensaje a tener un contacto físico con otras personas. Esto ha hecho que hayamos "perdido el contacto cara a cara con la pareja, amigos y compañeros de trabajo", critica la psicóloga Marta Ragon.

De hecho, tendemos a "comunicarnos a través de lo digital con el mundo". Esto ha provocado "una pérdida de las habilidades sociales", apunta la experta, que explica que "detrás de un apantalla es mucho más fácil" mandar, por ejemplo, "un emoticono para decir 'te quiero' que expresarlo con palabras".

"Cada vez hay más personas que no quieren llamar por teléfono móvil", asegura Alberto Guzmán, que pone el ejemplo de sus "primos pequeños": "Me dicen que no les llame, que les mande un mensaje y luego me contestan". "Les da como apuro llamar por teléfono", sostiene.