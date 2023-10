Tras superar el debate de con o sin cebolla, ahora Pablo Ojeda plantea otro "debate nacional": la tortilla de patata, ¿mejor cuajada o sin cuajar? "Para mí el punto de la tortilla es cuajada y blandita", opina Pablo Ojeda, y asegura que se trata de "seguridad alimentaria".

"Ya no es una cuestión de sabor", matiza el nutricionista, que explica que para que una tortilla de patata sea segura debe "alcanzar el huevo los 75ºC en su interior". En el caso de que esté líquida, esto significa que no ha alcanzado esa temperatura y, por ende, "la salmonela persiste", ya que esta bacteria no muere hasta los 75ºC.

Escucha su explicación al completo en el vídeo principal de la noticia, donde aclara por qué sería una buena opción sustituir el huevo por huevina si preferimos la tortilla de patata cruda.