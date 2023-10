Adela González ha visitado el pueblo en el que vive Nano con su familia para conocer en mayor profundidad a este chico que se ha vuelto viral por sus esfuerzos para ayudar a su familia. Nano se hizo viral a través de un vídeo en el que explicaba que tenía dos trabajos que apenas le dejaban tiempo para descansar.

Adela le ha preguntado sobre los riesgos que podría haber tenido: "Lo tenía muy fácil para hacer el mal y no lo hecho", ha asegurado. Tras el 'boom' que supuso su vídeo, Nano ha dejado claro que quiere seguir "ayudando a jóvenes" y no le importaría ir a institutos para dar charlas. Además de su intención de dar apoyo a jóvenes, también ha recibido propuestas de empresas. Y, es que, como ha explicado a la periodista, muchas empresas le han ofrecido contratos fijos, pero eran fuera de Toledo y, por el momento, no quiere dejar a su familia.

A pesar de que recibe comentarios positivos día a día, también recibe críticas. Muchas de ellas se centran en sus tatuajes. Él es un amante de los tatuajes desde pequeño y los considera "su único vicio": "No hago nada malo llevándolos", sentencia.