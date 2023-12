Son muchos los jubilados que se ven en la obligación de tener que compartir piso porque sus pensiones no les son suficientes para vivir dignamente. Tal y como informa Isabel Morillo, que se apoya en los datos emitidos por el Ministerio de Seguridad Social, "el 15% de los pensionistas viven con menos de 700€ al mes".

Además, denuncia que "el rostro de la precariedad es femenino", ya que, "tres de cada cuatro" de estas personas son mujeres". En el caso de ellas, muchas "no han cotizado" y reciben "pensiones no contributivas", bien porque se han quedado viudas, "no han estado en el mercado laboral" o han trabajado en "economía sumergida", "como en el caso de las empleadas del hogar o sectores que ahora están regulados y tienen otras condiciones, pero antiguamente no cotizaban".