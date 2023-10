Imanol Arias se sienta con Boris Izaguirre y se sincera sobre sus problemas con Hacienda. En 2017 se le acusó de defraudar al fisco tres millones de euros, una información que, él mismo, matiza en Más Vale Sábado: "Hay que aclarar que tres millones es la cantidad resultante con todas las multas".

"Mi problema no venía por ocultar dinero, aunque al principio pensaban que sí", añade el actor, que explica que "pagaba los impuestos con una fórmula" que no le corresponde.

"No me considero culpable, pero si responsable", reconoce, y aprovecha para decirle a Boris Izaguirre: "No soy el único. Hay media profesión que está así, como tú sabes. Y también periodistas". "Cuando pase esto se podrá entender que había movimientos de tres cerditos que se enfadaron".