La fotografía de Esmeralda Pastor, directora general de Justicia del Gobierno de Aragón perteneciente a Vox, con una bandera franquista ha generado unanimidad en el plató de Más Vale Sábado. El diputado de Sumar Jorge Pueyo reconoce que le duele "muchísimo" ver esta imagen.

"Es dolorosísimo ver esas apologías al franquismo y ver otros espectáculos dantescos que no hacen justicia a los aragoneses", lamenta. Andrea Levy (PP) también cuestiona una imagen en la que "no se está reivindicando una democracia": "Si es una provocación, es de muy mal gusto. Ahí no se está reivindicando una democracia. Es algo desafortunado, no tiene cabida".

Para Ainhoa Martínez, periodista de 'El Confidencial' hay un patrón en los representantes que Vox ha elegido para las instituciones, también con "mensajes negacionistas contra la violencia de género que no representan a esta sociedad". "El PP va a pagar el precio de llegar a estos pactos. Ni ha pedido perdón ni el PP ha apartado a esta mujer. No caben estas imágenes en democracia", sentencia.