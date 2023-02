Maruja Torres capta con su móvil una imagen de algo que llama su atención en Roma. Se trata de una escena que no ven todos los días, por lo que impacta tanto a Évole como a Torres. "¡Qué bonita foto!", expresa la periodista al hacer la instantánea con su móvil, tras lo que su compañero de profesión se pregunta si la persona a la que fotografía si el protagonista de la foto simplemente transporta un marco o lo hace por algo.

"Lo que me está sorprendiendo es el ansia de información que tenemos los dos por ir allí y preguntarles que de dónde vienen", manifiesta Évole, a lo que Torres le responde que ella "no tiene que escribirlo". "Y como no tengo que escribirlo, no me levanto, pero perdona, que yo he hecho fotos, cosa que no has hecho tú", le dice la escritora al director de 'Lo de Évole'.