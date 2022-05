El paso de Julia Otero por Lo de Évole se quedaba corto para una sola entrega. La periodista ha vuelto al programa este domingo para hablar sobre política, sobre su futuro y sobre el cáncer de colon que acaba de superar. Así, en un plató que recrea el de 'La Luna', el programa que ella misma presentó en 1989, la periodista ha dejado fluir sus pensamientos ante Jordi Évole.

Pensamientos que ella misma ha reconocido que están en pleno cambio tras haber superado el cáncer de colon que le detectaron a principios del año pasado. "Me ha hecho relativizar algunas cosas, me ha hecho tener una mirada diferente sobre la realidad en cosas que me importaban menos. Sobre todo, me ha dado la conciencia de la provisionalidad, de que casi todo es para un rato", ha relatado.

De hecho, cuando fue diagnosticada con la enfermedad, comenzó una introspección necesaria para conocer qué le estaba ocurriendo a su cuerpo. "Crees que llevas una vida sana, te alimentas bien, comes poca carne roja... y, de pronto, te encuentras con un diagnóstico, y es muy difícil de explicar", ha aseverado.

La noticia causa una sensación, ha dicho, que "solamente los que la han pasado la entienden": "Los otros no se lo pueden imaginar. No tenemos la capacidad de imaginarlo. Hay un derrumbamiento de la vida, del futuro. Empiezas a imaginar tu vida sin ti", narra.

Durante once meses, Julia Otero tuvo que someterse a nueve sesiones de quimioterapia que, tal y como ha explicado en el programa, le provocaban consecuencias físicas y psicológicas. "Te salen yagas en la boca, no puedes comer bien, todas las mucosas del cuerpo están en carne viva... en la segunda, la tercera o la cuarta sesión estás pensando 'ahora viene que ya no comes, ahora que ya no duermes... ahora viene que prefiero morirme'".

Casi sin darse cuenta, la periodista se ha convertido en la gran pedagoga del cáncer en España. Un calificativo que Otero considera "injusto y exagerado" y del que se ha querido despojar en su entrevista en Lo de Évole. "Me han ofrecido muchas cosas y he dicho que no absolutamente a todas, y pido disculpas, porque no es fácil decir que no cuando inauguran un hospital de cáncer infantil, pero yo no soy nadie. Solo soy una enferma que, de momento, ha superado la enfermedad", ha recordado.

Sin embargo, no es la primera cara conocida que se convierte en un icono frente a la enfermedad. Lo de Évole también ha querido recordar el momento en el que España se enteró de que Lola Flores había padecido un cáncer de mama. La propia artista lo contó en 1989 en 'La Luna', el programa presentado por Julia Otero. Hasta el momento, no lo había hecho público.

"Este fue un momento difícil. Yo se lo pregunté antes de la entrevista, le dije 'Lola, sé esto', y me dio permiso", ha explicado en su entrevista en Lo de Évole.

"Soy de izquierdas"

Otro de los temas principales de la entrevista ha sido la ideología que la propia Julia Otero ha promulgado durante toda su carrera. Lejos de evitar hablar sobre su identidad política, la periodista ha reconocido que es "de izquierdas": "Soy mujer, hija de emigrantes...", ha destacado.

"Me gusta pensar que estoy en una sociedad en la que otras personas que no han tenido la suerte de ganarse bien la vida tienen derecho a tener una escuela decente y una sanidad pública con recursos", ha aseverado la periodista, que explica en este vídeo de Lo de Évole por qué vota "en contra de sus intereses".

Sin embargo, ha reconocido que todos los partidos políticos cometen errores, incluso aunque sean "de tu misma cuerda". En este sentido, ha desvelado ante Jordi Évole una de las actuaciones del Gobierno que no ha entendido en la última legislatura: el cambio de postura sobre el Sáhara sin previo aviso. "Sigo sin entenderlo. Creo que los líderes deberían tener la fuerza, el arrojo y la valentía de salir públicamente a contar una parte de la verdad que resulte digerible, que lo entendamos un poco mejor", ha indicado.

Además, ha hecho referencia a uno de los escándalos más sonados en los últimos meses: la polémica por las palabras del ministro Alberto Garzón sobre la industria cárnica. Un asunto en el que se ha posicionado a favor del miembro de Unidas Podemos, y ha criticado con dureza la postura de Pedro Sánchez.