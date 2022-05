Jordi Évole ha considerado a Julia Otero la "gran pedagoga del cáncer" en España. Un calificativo que la periodista ha despojado por ser, dice "exagerado e injusto". "Me han ofrecido muchas cosas y he dicho que no absolutamente a todas, y pido disculpas, porque no es fácil decir que no cuando inauguran un hospital de cáncer infantil, pero yo no soy nadie", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que ella es "solo soy una enferma que, de momento, ha superado la enfermedad": "Estoy sana hasta dentro de tres meses que me volverán a revisar completa. Yo solo sé que hasta finales de junio estoy sana", ha indicado la periodista. Puedes escuchar su explicación en el vídeo principal de esta noticia.

Julia Otero habla sobre su futuro tras superar el cáncer

Julia Otero explica en este vídeo a Jordi Évole por qué está "mejor que él" de salud, aunque reconoce que existe un largo proceso en el que entran los enfermos de cáncer una vez superan la enfermedad.