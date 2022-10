"Jesús Quintero tenía la pretensión de hacer arte con la comunicación", explicaba Javier Salvago, guionista del mítico presentador que hoy ha fallecido a los 82 años. En esta entrevista con Jordi Évole, Salvago recordaba cómo fue trabajar con el mítico entrevistador en 'El loco de la colina'.

"No le escribía los silencios, dependían mucho de lo que respondía el otro, a veces de lo en blanco que se quedaba Quintero", comentaba Salvago ante la sorpresa de Évole. "A veces eran silencios de no saber qué decir cuando alguien te ha dicho lo que te acaba de decir", explicaba este guionista que destacaba la importancia del silencio en sus legendarias entrevistas: "Es un arma muy importante, porque si tú le haces una pregunta a una persona y se queda callada, si inmediatamente sales con otra pregunta la cagas, porque tienes que presionar para que esa persona se vea obligada a decir lo que no quiere decir".