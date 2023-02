¿Hay democracia interna en Vox? Macarena Olona ha decidido no responder a esta pregunta para no dañar a la formación. "No puedo poner en riesgo el proyecto de Vox abonando un terreno que podría ser utilizado para activar el proceso de ilegalización de esa formación por incumplimiento de un mandato constitucional", ha indicado.

La exdiputada del partido ha desvelado algunos ejemplos que ponen en tela de juicio las acciones de Vox. "A dos diputados de Murcia les echaron del partido. Fueron a juicio y ganaron porque quedó acreditado que actuaron conforme a la ley cuando se negaron a que el partido interviniese las cuentas del grupo parlamentario", ha explicado. "Está insinuando comportamientos en cuanto al uso del dinero público de Vox que podrían ser constitutivos de delito", le ha indicado Jordi Évole sorprendido.