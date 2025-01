Lolita se sincera al hablar de su relación con Juan y Medio: "Ha sido de los hombres que más he querido"

La artista confiesa que, aunque cree que esa época "ya pasó", en su vejez no le importaría estar a su lado. "Él dice que volveremos a estar juntos", le desvela a Jordi Évole, aclarando si ella le cree cuando le escucha decir eso.

Lolita Flores se ha sincerado con Jordi Évole y no ha dudado en hablar de los asuntos más íntimos y personales de su vida. Una entrevista en la que también ha desvelado cuáles son y han sido sus sentimientos por Juan y Medio.

Unas declaraciones que se producen después de que en el primer programa de la sexta temporada de 'Lo de Évole' pudiésemos escuchar al presentador de Canal Sur deshacerse en halagos al hablar de ella, afirmando que, cuando decía que le pesaba no haberse comprometido, pensaba en ella "también".

Ahora, la artista ha reconocido que Juan y Medio ha sido "de los hombres que más ha querido", dejando claro que todavía le quiere "muchísimo".

"Él dice que volveremos a estar juntos", le ha confesado a Jordi Évole. Una afirmación a la que el presentador ha reaccionado preguntándole si ella le cree cuando le escucha decir esto. "Ni me lo creo ni me lo dejo de creer", ha indicado.

Sin embargo, Lolita ha reconocido que "no ve el destino" en esto, dejando claro que para ella esa época "ya pasó". "En mi vejez no me importaría estar al lado de Juan", ha señalado.