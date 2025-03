La tajante afirmación de La Mala sobre OnlyFans: "Las personas valen más que una mierda de suscripción, yo no soy prostituta y eso es prostitución"

La cantante, que ha comparado a la plataforma con la "prostitución", ha afirmado que no recomienda a nadie abrirse una cuenta en esa red social. "No quiero contar cosas porque vas a vomitar. Yo vomitaría", le cuenta a Évole.

La Mala Rodríguez ha explicado cómo funciona OnlyFans. Cómo funciona una red social en la cual tuvo cuenta y que, ahora, afirma que no recomienda a nadie cuando tiene la ocasión de hablar sobre ella. La artista, en ese sentido, menciona el sistema que tiene la plataforma en Lo de Évole.

"Las personas valen más que una mierda de suscripción. Yo no soy prostituta, y eso es prostitución. Es lo que las chicas no entienden, lo que no se está entendiendo... pero sí, es prostitución", expresa.

Porque prefiere no hablar mucho: "He tenido conversaciones que me hacen decir... 'la gente está muy mal'. No te voy a poner un ejemplo. No quiero contar nada porque vas a vomitar. Yo vomitaría".