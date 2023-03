Juan Carlos Unzué habla sin tapujos con Jordi Évole de su muerte y reconoce que le gustaría donar las partes de su cuerpo "que puedan servir". "Sé que eso retrasa un poco todos los tiempos y, a veces, tenemos mucha prisa cuando muere alguien en despedirle porque es una situación de tristeza", pero, en su caso, él espera que cuando se vaya, no ocurra eso.

"Me gustaría que el día que me vaya a marchar no produzca tristeza. Puedo entender que ese día estén tristes, pero quiero que en cuanto puedan, lo más rápido posible, hagan su vida", manifiesta, al tiempo que señala que él ha podido comprobar que "nadie es imprescindible" y, por ello, le encantaría que su familia y la gente que más quiere "sea lo más feliz posible" cuando él no esté, unas palabras que emocionan a Jordi Évole.

Para el periodista, "eso es fácil de decir", aunque no tiene claro si sabe "recibir esa información". "Ya sabes que toda esta situación me genera muchísima pena y me cuesta evitarlo, pero estoy muy contento de haber pasado este tiempo contigo, y tienes al equipo maravillado", expresa Évole justo antes de despedir al exfutbolista, a quien desea que todo le vaya "muy bien".

"En esta enfermedad lo mejor que puedo pedir es que la progresión siga siendo lenta", ha confesado. Además, ha querido enviar un mensaje a todos los que se preocupan por él. "Si me veis activo, es la mejor señal de que estoy todavía bien dentro de las limitaciones que me genera la ELA", ha aclarado.

Una entrevista muy íntima en la que Jordi Évole no ha podido evitar emocionarse y donde el exfutbolista también ha hablado de la opinión que tiene acerca de la eutanasia, dejando claro que, "llegado el momento", no descarta hacer uso de ella. "Los defensores de la eutanasia siempre han hablado mucho de la muerte digna, y yo te escucho hablar mucho también de la vida digna. ¿Dónde está la frontera entre la vida digna y la vida indigna?", ha preguntado.