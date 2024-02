Los Estopa llevan en la música 25 años. Los dos, David y Jose. El mayor de ellos confiesa a Évola que nunca le dice te quiero, a pesar de lo que siente por él. "Siempre estamos llorando, somos unos lloricas, pero no nos decimos te quiero como nos queremos", explica al periodista en uno de los mejores momentos recogidos por el equipo de laSexta.com.

David considera que hay algo que les bloquea en su familia a la hora de decir 'te quiero'. "No me gusta cuando los hermanos se llevan mal. Jose me ha hecho muchos favores que él no sabe", confiesa el artista. Así, asegura que le ha ayudado a relativizar. "Tiene mi credibilidad y mi fe", insiste.

La relación es tal que confiesa que no sería capaz de hacer canciones sin Jose. "Las componemos los dos. Las letras son mías, pero si Jose no haría esas letras. Es mi muso", reconoce.

Tras las elecciones gallegas del pasado 18F, vuelve este domingo Lo de Évole con una entrevista a Carlos Alsina. Hasta entonces, desde laSexta.com hemos recuperado los mejores momentos del programa.