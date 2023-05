Este domingo, a las 22:30 horas, Jordi Évole entrevista a Nacho Vidal en laSexta. El actor porno explica al periodista cómo cambió su forma de trabajar al darse cuenta de que los jóvenes le imitaban cuando practicaban relaciones sexuales con sus novias.

"Hubo un momento en el que tomé conciencia y me puse a trabajar con preservativo", cuenta Vidal, que destaca que también dejó "de coger del cuello y de tirar del pelo y de no cachear" a las actrices con las que trabajaba en el porno. "Me venían los niños y me decían que les hacían a sus novias todo lo que yo les hacía a las actrices porno", explica Nacho Vidal a Jordi Évole.

"Eso no es sexo, es porno. No es realidad, es ficción", insiste Nacho Vidal, que recuerda cómo ahí empezó a entender que los chavales estaban entendiendo eso como la forma de tener relaciones sexuales. No te pierdas la entrevista completa, en Lo de Évole.