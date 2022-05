En la entrevista a Julia Otero en Lo de Évole, ambos reflexionan sobre las preguntas incómodas que un periodista tiene que hacer a pesar de que muchas veces no quiere. "Sabes que tienes una pregunta que a la otra o el otro no le va a gustar, y estás ahí pensando si la haces o no la haces", explica Jordi Évole.

La periodista cuenta que no le resulta cómodo hacer ese tipo de preguntas, pero si tienen que hacerlas las hace. "Primero soy persona y después soy periodista", recalca Otero. "Sufrí enormemente cuando tuve que preguntarle a gente que tributa en Mónaco o en Andorra", asegura la comunicadora.

En el vídeo superior de esta noticia, Jordi Évole y Julia Otero hablan de las preguntas incómodas que han hecho y de las que no han llegado a hacer.