Pepe Mujica habla sin filtros de la muerte: "Mañana me despertaré muerto y chao"

Pepe Mujica, que afronta su recta final en la vida, habla sin tapujos de lo que implica la muerte y de cómo afronta estos últimos meses. El expresidente de Uruguay se define como "biológicamente optimista". "¿Por qué? Yo que sé. Ahora tengo un cáncer, sé que me voy a morir pronto, pero ni pienso en la muerte, sigo haciendo proyectos. Mañana me despertaré muerto y chao", valora.

Antes de esta reflexión, habla sobre sus años en prisión, una época que le permitió "mirar hacia adelante". "Hay gente que quedó presa definitivamente, que anda por la vida esclavizada con lo que pasó, con las torturas. Sigue hablando en la cárcel, como quien da vueltas alrededor de una columna", sentencia.

"Ahora, hay que aprender alguna cosa: hay cuentas en la vida que no se cobran. En la vida hay que cargar con cosas que no tienen arreglo. Triunfar no es llegar, es levantarse y volver a empezar cada día, tener el coraje de volver a empezar, porque eso es vivir. Si no entro a vivir cuentas al pasado...", concluye.