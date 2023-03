Jordi Évole señala que hace unos meses, Juan José Ballesta "desapareció del mapa", le daban "por desaparecido", y la gente no sabía dónde estaba, a lo que el actor responde: "Yo siempre he sabido dónde estaba, y mi familia y amigos; yo no desaparecí, lo único que hice fue dejar las redes sociales, que estaba un poco estresado todo el día con Instagram poniendo stories".

Así, el actor reconoce que fue su madre y su representante quienes le propusieron que dejara las redes porque estaba "viciadísimo": "Me enganché a Instagram, a poner stories, y contaba toda mi vida ahí, cuando pescaba, iba a los karts, hacía paracaidismo...". "Y cuando ibas en un coche a 180 kilómetros por hora", recuerda Évole, a lo que Ballesta responde que "eso fue un error que no volverá a producirse nunca más"

"Fue una metedura de pata de la que me arrepiento y ya está. Ya pedí perdón y no lo volveré a hacer", manifiesta Ballesta, a lo que el director de Lo de Évole le responde: "Pareces el rey". "Entonces, todo lo de tu desaparición es porque dejas de estar en redes", comenta el periodista, algo en lo que Ballesta le da su palabra. "Yo siempre he estado", defiende.