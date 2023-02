"Estoy viviendo un Vox History X", ha indicado Macarena Olona. La exdiputada del partido liderado por Santiago Abascal ha hecho referencia de esta forma a la película American History X, donde una persona que forma parte de una organización nazi se encuentra con ciertos problemas al intentar abandonarla.

Un largometraje que ha utilizado como comparación de lo que le está sucediendo a ella. "No quiero decir que sea un partido nazi, pero sí que me he encontrado con ataques por parte de personas que hacen loas a Hitler y que están en el entorno de Vox", ha asegurado.