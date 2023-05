Si el "plan" que Nacho Vidal ha "activado" en su vida no le lleva donde él quiere, ¿tiene un plan B? Es la última pregunta que Jordi Évole traslada al actor en su misión por acercarse a Ignacio Jordá y alejarse de la estrella del cine porno.

Vidal, sorprendido, piensa acerca de ese plan B. "¿Un plan B? Sí, morirme. No suicidarme, morirme. Lo he hecho todo, o casi todo, en mi vida. No creo que me queden muchas cosas por hacer. Lo que me queda por hacer es vivir", reconoce.

Lo que sí tiene claro Nacho Vidal es que no puede "continuar como estaba". "No me merezco ese final. He vivido demasiado como para terminar solo, en la oscuridad. Me merezco estar acompañado, con mucha luz", reivindica Vidal.