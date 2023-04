Jordi Évole entrevista el próximo domingo a Nacho Vidal, conocido exactor, director y productor de cine pornográfico. Se trata de una charla íntima con el presentador de Lo de Évole en la que el actor habla de su vida y de su trabajo.

Cuenta al periodista el motivo por el que cambió su forma de trabajar, tras "coger conciencia". "Me pues a trabajar con preservativo, y a no coger más del cuello, ni tirar del pelo, ni cachear, porque venían los jóvenes y me decían que les hacían a sus novias todo lo que yo les hacía a las actrices porno", cuenta durante la entrevista.

Así fue, según cuenta a Évole, cuando empezó a entender que "los chavales tomaban eso como el sexo", y eso, dice, "no es el sexo, es cine. No es real, es ficción". Puedes ver su entrevista completa el próximo domingo, a las 21:30 horas en laSexta.