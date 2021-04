Mamen Mendizábal ha desvelado en 'Lo de Évole' cuál fue su reacción al enterarse de que había sido engañada por el padre de Nadia. "Cabrón. Eso pienso. ¡Qué cabrón el tío! ¡Qué cabrón! Eso es lo que pienso. Él cabrón y yo tonta", explica.

"Yo espero haber sido suficientemente crítica. Venir aquí también es ejercer, seguir ahondando en ese aspecto crítico", ha dicho la presentadora de Más Vale Tarde.

Mendizábal señala que "el principal error" que cometieron los medios de comunicación fue "el seguidismo": " Yo creo que cuando no haces información propia y sigues lo que hacen los demás y no aportas nada, sino que lo que haces es seguir una información que ya ha sacado otro y ni confirmas ni aportas ni sumas, sino que continúas una bola. Pues vienen estas cosas. Nosotros en laSexta hacemos información en directo y tenemos unos controles rigurosísimos en la política, en la corrupción, en la economía. En los temas que tratamos habitualmente. Un control obsesivo, te diría, de confirmar y contrastar. Pero aquí no".