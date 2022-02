"Sí, es él. La pandemia lo ha cambiado. Le toca ponerse en forma. Por eso, ahora trabajará el doble". Con estas palabras y un sorprendente vídeo en Twitter ha anunciado el equipo de 'Lo de Évole' el regreso de la tercera temporada del programa. Pero ¿quién es el protagonista de estas imágenes? ¿Realmente ha cambiado la pandemia al presentador del formato, Jordi Évole? Lo cierto es que ni el programa ni el periodista lo han confirmado.

De hecho, también a través de redes sociales se ha expresado al respecto el propio Évole, dejando lugar a la duda. "No os la perdáis, pero no os asustéis. Y os prometo una cosa: esta temporada voy a trabajar más, mucho más. EL DOBLE. Muy pronto llega la tercera temporada de 'Lo de Évole'. Poco a poco, que me estoy poniendo en forma", ha explicado el periodista en un mensaje publicado en Twitter.