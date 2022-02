Jordi Évole pregunta a Morad por la elaboración de sus videoclips. Y es que al presentador le ha llamado la atención que no haya mucha ostentación. "Ves a la gente con collares, con anillos porque yo estoy en la calle. Lo que alardees con personas que no tienen no está bien. Si quieres alardear, vete del barrio", afirma Morad, que destaca que no puede sacar un reloj que vale más que la casa de una señora del barrio.

Pero, ¿por qué no aparecen tampoco chicas? ¿Cómo es su relación con las mujeres? Morad se lo confiesa a Jordi Évole en el vídeo principal de esta noticia.